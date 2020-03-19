أمريكا تعلق منح تأشيرات الدخول الروتينية في معظم دول العالم بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم جراء انتشار وباء كورونا المستجد.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان ليل الأربعاء/الخميس- أن قنصلياتها ألغت كل المواعيد المعتادة المتعلقة بمنح هذه التأشيرات في غالبية دول العالم.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل دراسة الملفات المتعلقة بضرورات السفر الملحة، وكذلك الخدمات القنصلية للرعايا الأمريكيين.

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وفرضت الولايات المتحدة قيودا مشددة جدا في مارس/آذار على دخول البلاد لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد من الخارج.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، الخميس، مشروع قانون مكافحة فيروس كورونا الجديد، وفق ما أعلن بيان للبيت الأبيض.

وفي وقت سابق قرر ترامب تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، وسنّ قانونا يتيح للحكومة تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.

ولفت ترامب إلى أنه سيتم إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك، أكثر المناطق تأثرا بالفيروس لمساعدة المتضررين بالعدوى.. وأعلن أنه سيتم نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي.