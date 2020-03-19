حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة علي القاهرة الكبري ومعتدلة علي الوجه البحري.



وذكرت الهيئة، أن الطقس علي السواحل الشمالية الغربية بارد نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وتابعت أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا بارد نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

Advertisements

وأضافت أن حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

ويشهد طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما يكون طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا، والرياح خفيفة إلي معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلي 3.5 متر والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة الصغري11 والعظمى19 والإسكندرية الصغرى 12 والعظمي 17، أما شرم الشيخ الصغري 15 والعظمى24، والغردقة الصغري 13 والعظمى 25 درجة.