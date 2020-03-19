موريسون: سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الاستراليين

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي ​سكوت موريسون​ أنه "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الاستراليين القادمين الى ​استراليا​"، موضحا أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ​الساعة​ التاسعة مساء غد".

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