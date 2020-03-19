حكومة نيوزيلندا تغلق حدودها أمام الأجانب بسبب كورونا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ، ​جاسيندا أردرن​، أن بلادها بصدد إغلاق حدودها لمنع جميع الأشخاص عدا المواطنين والمقيمين الدائمين من دخولها، في محاولة لوقف انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

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