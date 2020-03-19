لندن تغلق 40 محطة مترو أنفاق بدء من اليوم

ذكرت قناة"العربية" أن "لندن ستغلق 40 محطة مترو بدء من اليوم".
وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8953 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.
وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألف في إيطاليا و16 ألفا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.
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