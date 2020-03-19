القصيفي حيا الصحافيين: يقومون بواجبهم الوطني والمهني في الأوقات الحرجة

حيا نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية ​جوزيف القصيفي​، باسم أعضاء مجلس النقابة واسمه، "الصحافيين والاعلاميين الذين يتحركون وسط المخاطر على الرغم من الأوضاع الحياتية الدقيقة التي يعيشونها وعائلاتهم، وعبرهم إلى الزميلات والزملاء العاملين في "​الوكالة الوطنية للاعلام​" الذين يبذلون جهودا مضنية في هذه الأحوال الصعبة لأداء مهماتهم بحرفية وموضوعية وروح وطنية".

وقال: "في الأوقات الحرجة التي يمر فيها الوطن، يبرز دور الصحافيين والاعلاميين من خلال القيام بواجبهم الوطني والمهني في توعية الناس في أزمنة الكوارث الطبيعية والإنسانية، كما هو حاصل اليوم. فتحية لهم، ودعوة إلى أصحاب ​المؤسسات الصحافية​ والاعلامية إلى منحهم حقوقهم كاملة، وتعزيز أوضاعهم الاجتماعية، وتحصينهم بالضمانات التي توفر لهم الرعاية و​الحياة​ الكريمة التي يستحقون، ليواصلوا عملهم بروح الحماسة والإخاء والتضامن الإنسانيين".