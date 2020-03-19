بلدية كفرحزير:على أبناء البلدة إبلاغ العمال الاجانب لديهم عدم العودة حاليا

طلبت بلدية ​كفرحزير​ ​الكورة​ من جميع أبناء البلدة إبلاغ ​العمال​ والمستخدمين والمستأجرين الاجانب لديهم، والمتواجدين خارجها عدم العودة في الفترة الحالية إليها، وفي حال عودة أحدهم من دون علم صاحب العلاقة، إبلاغ ​البلدية​ عن اسمه وعنوان سكنه ورقم هاتفه واجباره على البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوما داخل منزله حتى لو لم يظهر عليه علامات الانفلونزا من حرارة مرتفعة وغيرها.

كما أقدمت البلدية على شراء كمية من القفازات ومواد التعقيم ومتمماتها بهدف توزيعها على منازل البلدة، مساهمة منها في حماية الأهالي، وكخطوة إضافية في سبيل منع إنتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.