الموسوي: نتصدر العالم في التصدي لكورونا بدرجة جيدة من الكفاءة

شدد عضو كتلة "الوفاء للقماومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "للإنصاف والحقيقة، لا بد من شهادة حق، رغم قلة العدة والعدد، ما زال ​لبنان​ ك​حكومة​، ​وزارة​ صحة، وقطاع طبي وصحي وتمريضي ومتطوعين، لا سيما من ​الجامعة اللبنانية​، ومعهم مؤسسات الحزب نتصدر ​العالم​ في التصدي ل​كورونا​ بدرجة جيدة من الكفاءة والمسؤولية. تحية تقدير ووفاء لأبطالنا الجدد في الميدان".

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