نائبان أميركيان مصابان بفيروس كورونا

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واشنطن: أعلن نائبان أميركيان الأربعاء أنّهما مصابان بفيروس كورونا المستجدّ ليصبحا بذلك أول عضوين في الكونغرس يصابان بالوباء الذي يواصل انتشاره في الولايات المتحدة.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا الجمهوري ماريو دياز-بالارت (58 عاماً) في بيان إنّه وضع نفسه في العزل المنزلي في واشنطن الجمعة و"مساء السبت ظهرت على عضو الكونغرس دياز-بالارت أعراض تشمل الحمّى والصداع. لقد تمّ إبلاغه للتوّ بأنّ نتيجة فحص فيروس كوفيد-19 الذي خضع له إيجابية".

وأضاف "أودّ أن أطمئن الجميع بأنّني أشعر بتحسّن كبير"، مناشداً في الوقت نفسه "الجميع أن يأخذوا الفيروس على محمل الجدّ وأن يتّبعوا إرشادات مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لتجنّب الإصابة بالمرض والحدّ من انتشاره".

وما هي إلا بضع ساعات حتى أعلن نائب ثان، هو الديموقراطي بن ماكآدامز (45 عاماً)، أنّه مصاب بدوره بالفيروس.

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وقال النائب عن ولاية يوتاه في بيان على تويتر إنّه "مساء السبت بعد عودتي من واشنطن ظهرت عليّ أعراض خفيفة تشبه أعراض الرشح. بعد التشاور مع طبيبي نهار الأحد وضعت نفسي على الفور في العزل في منزلي وقد أجريت كل اجتماعاتي عبر الهاتف".

وأضاف أنّه بعد أن ساءت حاله الصحية طلب منه طبيبه الثلاثاء الخضوع لفحص كورونا فأتت النتيجة الأربعاء إيجابية.

وبلغ عدد المصابين بالوباء في الولايات المتحدة أكثر من 7700 شخص توفي منهم 118 شخصاً، بحسب جامعة جون هوبكينز.



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