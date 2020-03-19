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الحبيب الجفري ينتقد الحملة المغرضة لتشويه تعامل مصر مع كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 19 مارس 2020

إنتقد الداعية الإسلامي، الحبيب علي الحفري، الحملة المغرضة لتشويه تعامل مصر مع جانحة فيروس كورونا المستجد .

 

وقال الجفري في تغريدة له بتويتر، "الحملة المغرضة لتشويه تعامل مصر مع جائحة كورونا عبر نشر الشائعات والأكاذيب المُسيِّسة لكارثة إنسانية، على الرغم من ثناء منظمة الصحة العالمية، ما هي إلا شاهد جديد يُضاف إلى عشرات الشواهد على مدى قذارة أعداء هذا البلد العظيم وعِوزهم إلى المبادئ والأخلاق الدينية والإنسانية" .

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والحق الجفري تغريدته بإشادة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، بالطريقة التي تعاملت بها السلطات في مصر مع فيروس كورونا، وذلك في مقابلة مع مراسل CNN سام كايلي، الأحد.

 

وقال جبور أيضًا إن مصر وعُمان هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تملكان "نظام مراقبة قوي يعتمد على الأحداث".

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