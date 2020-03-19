سوار إلكتروني لتتبع الخاضعين للحجر الصحي في هونج كونج

الخميس 19 مارس 2020

في مسعى منها للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد لجأت السلطات في هونج كونج إلى استخدام الأساور الإلكترونية لمراقبة الأفراد الذين يخضعون للحجر الصحي الإلزامي، وفقا للعين.



ذكرت شبكة "سي إن إن" أن المصمم ديكلان تشان، المقيم في هونج كونج، عندما عاد من لندن هذا الأسبوع، قدمت له السلطات لدى وصوله سوار معصم، وطلبت منه ارتداءه.

وأوضح المسؤولون أنه سوار إلكتروني، لتتبع تحركاته أثناء بقائه في المنزل لمدة 14 يوما تحت الحجر الصحي الإلزامي.

يأتي ذلك كأحدث إجراء وقائي تطبقه المدينة، التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين الماضيين، بعد فترة من تراجع العدوى.

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أعلنت الحكومة، الأربعاء، فرض قيود جديدة على السفر، وطالبت جميع المسافرين القادمين من دول أجنبية الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وستقوم الأساور وتطبيق الهواتف الذكية المصاحب للسوار بإعلام المسؤولين، في حال انتهك المسافرون الحجر الصحي، حيث ستقوم فرقة مختصة بمتابعة تحركات الخاضعين للحجر أثناء بقائهم في المنزل.

قال تشان إنه تلقى تعليمات لتحميل تطبيق الهاتف الذكي، والتجول في شقته بمجرد وصوله إلى المنزل، حتى يتمكن التطبيق من رسم خريطة للمبنى الذي يقيم فيه.

وقالت الحكومة في بيان الثلاثاء: "حتى الآن هناك 5 آلاف سوار قابل للاستخدام أكثر من مرة قام بتصنيعها مركز التكنولوجيا متوافرة حاليا، وهناك 60 ألف سوار من هذا النوع تم شراؤها من الأسواق، وسيتم تسليم 5 آلاف منها واختبارها وسيتم تسليم الـ55 ألفا المتبقية على دفعات".