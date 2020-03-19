شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري يمني تعليقاً على رسالة غريفيث لمحافظ حضرموت: البحسني سياسي وإداري محنك وناجح والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 علق العميد ثابت صالح الخبير العسكري على رسالة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني.

Advertisements وقال ثابت في تصريحات خاصة وفقا لليمن العربي ليس غريبا أن يحظى محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني باهتمام وتقدير المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيت... هذا الرجل اعرفه شخصيا كقائد عسكري وسياسي وإداري محنك وناجح لما يتمتع به من صفات النزاهة والكفاءة والقدرة والخبرة والسمعة الطيبة في حله وترحاله. وأضاف بأن اهتمام المبعوث الاممي بحضرموت يعكس الاهتمام بأهمية هذه المحافظة الجنوبية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وموقعها الجيوسياسي ودورها الحضاري في التاريخ القديم والمعاصر . حضرموت هي الجنوب والجنوب حضرموت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري يمني تعليقاً على رسالة غريفيث لمحافظ حضرموت: البحسني سياسي وإداري محنك وناجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.