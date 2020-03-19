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الجزائر تعلن ارتفاع شفاء 32 من مصابي كورونا و7 وفيات

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متايبعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 19 مارس 2020

أعلنت الجزائر، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 75، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات.

 

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية شفاء 32 حالة من الفيروس.

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وأشارت الوزارة إلى أن البليدة على رأس قائمة الولايات بـ51 إصابة، وتم تسجيل 9 إصابات في العاصمة، 4 في تيزي وزو، 3 في سكيكدة، وإصابة واحدة في كل من المدية وبجاية وسوق أهراس البويرة وبرج بوعريريج بومرداس وعنابة وأدرار.

 

وكان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون قد أعلن أن حكومته حظرت الاحتجاجات في الشوارع بسبب فيروس كورونا.

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