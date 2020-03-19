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شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات بكورونا في ووهان الصينية لأول مرة والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
لم تسجل مدينة ووهان الصينية، الخميس، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، أي إصابة جديدة للمرة الأولى.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد الإصابات الواردة إلى الصين من الخارج ارتفاعا قياسيا، ومعظمها في العاصمة بكين.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن البر الرئيسي الصيني سجل 34 حالة إصابة جديدة، ارتفاعا من 13 إصابة في اليوم السابق.
وسُجلت 21 من بين 34 حالة إصابة واردة في العاصمة بكين، مما يمثل رقما قياسيا للعاصمة الصينية.
وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80928 حالة.
فيما ارتفع عدد وفيات التفشي لكورونا على البر الرئيسي إلى 3245 حتى نهاية الأربعاء، بزيادة 8 حالات وفاة عن اليوم السابق.
وفي إقليم هوبي بوسط الصين، سجلت السلطات 8 وفيات جديدة، من بينها 6 حالات وفاة في ووهان عاصمة الإقليم.
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