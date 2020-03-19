اليمن.. ماذا قال قائد اللواء 12 صاعقه للشعب الجنوبي؟

الخميس 19 مارس 2020

وجه قائد اللواء 12 صاعقه للشعب الجنوبي قال نطمئن شعبنا الجنوبي بقدره قواته المسلحه على تامين الجنوب



حيث العميد ابو عامر علي عبدالله شايع قائد اللواء 12 صاعقه أمس بتفقد الوحدات الاماميه للواء في محافظه ابين واشرف على اعاده تموضع وتعزيز تلك الوحدات في اطار التوجيهات الجديده لقياده المجلس الانتقالي والخطه العسكريه المنزله من قبل قياده القوات المسلحه الجنوبيه في هذا الشان لمواجهه استفزازات مليشيات الاخوان المدعومه من القاعده و داعش في بشقره والتي تعمل على تعزيز قواتها هناك بهدف اقتحام الجنوب .

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وطاف قائد اللواء 12 بالمواقع الجديده التي انشئها اللواء في منطقه انتشاره واستمع من قبل قاده هذه المواقع الى شرح مفصل عن تنفيذهم للمهام التي اوكلت اليهم .

وفي تصريح مقتضب لقائد اللواء ابو عامر عبر فيه عن سعادته بما شاهده من انضباط ومن روح معنويه قتاليه عاليه لافراد و ضباط هذه المواقع مبدياً اعجابه بمستوى حفاظهم على المعدات العسكريه و العمل على الصيانه المستمره لها وقال ( ان زيارتنا التفقديه للخطوط الاماميه تاتي للوقوف عن كثب للاطلاع على تنفيذ الخطه العملياتيه الجديده المنزله من قبل قياده المجلس الانتقالي التي ينفذها اللواء لمواجهه استفزازات مليشيات الاخوان التي تعمل على تفجير الموقف عسكرياً في ابين للهروب من تنفيذ ماعليها من استحقاقات وفق اتفاق الرياض ) و عبر قائد اللواء ابو عامر في تصريحاته كذلك عن سعادته بما شاهده من انضباط ومن سرعه ودقه في تنفيذ هذه الوحدات للمهام المناطه بهم وفق هذه الخطه وقال ( حقيقه ان الفرد ليشعر بالفخر و هو يشاهد هذه الجباه السمر وهي تؤدي عملها و دورها المنوط بها على اكمل وجه و في زمن قياسي رغم طبيعه المنطقه الحاره و شحه الامكانيات و هنا لا يسعنا الا ان نقبل هذه الجباه ونشد على تلك الايادي ) واضاف ( اننا فخورون بكم و قيادتكم السياسيه والعسكريه فخوره بكم وشعبكم ايضاً فخور بكم و يقدر الجميع لكم هذه التضحيات فبكم يشد الوطن ازره فانتم درعه وحزامه و الذي على ايديكم وايادي و زملائكم في بقيه الوحدات العسكريه والامنيه الجنوبيه انشالله ستنكسر وتفشل مؤامرات اعداء الجنوب وسيتحقق النصر لهذا الوطن ) واختتم ابو عامر تصريحه بالتاكيد على ان مهمه وحداته العسكريه هي مهمات دفاعيه بحته وتهدف فقط لمواجهه خطر تحركات مليشيات الاخوان وقال ( اننا و وفقاً لتوجيهات قيادتنا السياسيه والعسكريه ممثله بفخامه الاخ الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي فان كل تحركاتنا هي تحركات دفاعيه نهدف من خلالها فقط التصدي لاي حماقه او مغامره يمكن ان تقدم عليها مليشيات الاخوان ونطمئن شعبنا الجنوبي ان قواته المسلحه لديها القدره على تامينه و ليكونو على ثقه بان الجنوب قوي و سيظل قوي بشعبه و بجيشه و قيادته و قبل هذا و ذاك قوي بايمانه وثقته بالله و بعداله و صدقيه القضيه التي يحملها و يؤمن بها فنحن لسنا معتدين على احد وانما ندافع عن ارضنا و اعراضنا وهذا حق كفلته لنا كافه الشرائع السماويه وكافه الدساتير و القوانين و حتى الاعراف )

رافق قائد اللواء 12صاعقه في جولته التفقديه لمواقع اللواء في الخطوط الاماميه اركانات اللواء .