شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عدم تسجيل إصابات جديدة.. خبراء يحذرون من موجات جديدة لكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

حذر خبراء من إمكانية أن تشهد الصين موجات جديدة لتفشي فيروس كورونا المستجد، رغم عدم تسجيل أي إصابات جديدة في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خبراء في مجال الأوبئة أن طبيعة هذا الفيروس بشكل خاص تزيد من خطر عودة الإصابة به مجددا.

وذكر الخبراء أنه من الصعب اكتشاف الفيروس مما يتسبب في بقائه بالجهاز التنفسي لمدة أطول من فيروس "سارس" الذي أصاب ثمانية آلاف شخص عام .2003

وأوضح الخبراء أن هذا الأمر سيجعل من الصعب منع الموجات الجديدة لتفشي الفيروس.

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وأعلنت الصين صباح اليوم الخميس تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة إلى 3245 حالة.

ونقلت بلومبرج عن السلطات الصحية أن جميع الوفيات حدثت في مقاطعة هوبي.

وأضافت أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 34 حالة إصابة ، جميعها من الخارج ، لتصل حصيلة الإصابات 80928 حالة.

وأشارت بلومبرج إلى أنه لم تسجل أي إصابات خلال يوم أمس في مدينة ووهان ، بؤرة انتشار الفيروس ، بعد شهرين تقريبا من إغلاق المدينة.

وأضافت الوكالة أن 819 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى ليصل إجمالي المتعافين 70420 حالة.