'فيفا' يؤجل مونديال الأندية

وقال الفيفا بعد مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع قادة إقليميين في بيان اليوم إنه "سيقرر في وقت لاحق موعد البطولة الجديدة لكأس العالم للأندية التي كان من المقرر إقامتها في حزيران وتموز 2021".

واختفت مسابقات كرة القدم الاحترافية من على الخريطة لعدة أسابيع وربما شهور بعد توقف كافة الدوريات المحلية الكبرى والكؤوس والمسابقات الدولية لتبلغ ذروتها بتأجيل بطولة أوروبا 2020 وكأس كوبا أمريكا يوم الثلاثاء 17 اذار الحالي.



وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة الجديدة لكأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا، وهي إحدى أفكار جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في ثماني مدن لتصبح الأكبر حتى الآن بمشاركة ثمانية أندية أوروبية وستة من أمريكا الجنوبية بينما يضم الشكل الحالي من البطولة سبعة أندية فقط.

ويحرص إنفانتينو على تدخل الفيفا أكثر في بطولات الأندية للحد من اعتماده ماليا على بطولة كأس العالم التي تقام كل أربع سنوات.



وفي ظل معاناة كرة القدم من أزمة صحية تسببت في وفاة نحو 8200 شخص وإصابة أكثر من 200 ألف، قال الفيفا أيضا إنه سيتبرع بعشرة ملايين دولار لصندوق التضامن لمكافحة فايروس كورونا التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأنشأ الفيفا أيضا مجموعة عمل لبحث التغييرات المحتملة للوائح انتقالات اللاعبين وسط مخاوف من انتهاء عقود بعض اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية ما يعني إمكانية فقد أجورهم.

وقال الفيفا إنه يريد "حماية العقود للاعبين والأندية وتعديل فترات تسجيل اللاعبين".

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وستعمل مجموعة العمل أيضا على إنشاء صندوق لتعويض كافة الأطراف المعنية التي تعاني من صعوبات مالية جراء وباء كورونا.

وقال إنفانتينو "هذا الوضع الاستثنائي يتطلب قرارات وتدابير استثنائية".

"الفيفا سيظل على اتصال وثيق مع كافة الأطراف المعنية من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا التي نواجهها. أعتمد على دعم كافة مجتمع كرة القدم للمضي قدما".