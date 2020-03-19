حثت الشرطة في الولايات المتحدة المواطنين، على عدم الاتصال بخط الطوارئ عند نفاد أوراق المرحاض! وكتبت شرطة ولاية أوريغون: من الصعب التصور أن علينا أن نتناول هذا الأمر. واضافت: الرجاء عدم الاتصال على الرقم 911 بسبب عدم توافر أوراق المرحاض في منازلكم، فأنتم قادرون على الصمود من دون مساعدتنا. Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الامريكية للمواطنين: رجاء لاتتصلوا بنا عند نفاد أوراق المرحاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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