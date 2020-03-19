بالصور.. القوات الاميركية تسلم قاعدة القائم العسكرية الى القوات العراقية

سلمت القوات الاميركية، الخميس، قاعدة القائم العسكرية الى نظيرتها العراقية بشكل رسمي. وقال مراسل الخليج 365 ان القوات الاميركية بدأت بشكل رسمي باجراءات تسليم قاعدة القائم العسكرية في محافظة الانبار الى القوات العراقية. وافاد مصدر محلي بمحافظة الانبار لـ الخليج 365، في 17 اذار الحالي، بأن الجيش العراقي تسلم قاعدة القائم بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. Advertisements

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