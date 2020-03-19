ثاني أشهر شخصية في هوليوود يعلن اصابته بالفيروس عبر مقطع فيديو

وقال إلبا (47 عاما) إنه لم يظهر عليه أي علامات للفيروس لكنه كان في حالة عزل ذاتي منذ يوم الجمعة بعد اتصاله بشخص كان يحمل الفيروس.

بث الممثل إدريس إلبا، نجم المسلسل التلفزيوني The Wire and Luther مقطع فيديو مدته دقيقتان على حسابه بموقع "تويتر"، حيث أخبر المتابعين أنه تلقى تشخيص Covid-19 .

الممثل ، الذي يشاع أنه كان يسعى لاستبدال دانيال كريج في دور جيمس بوند ، استخدم شخصيته البارزة لتشجيع الناس على الهدوء ، بينما ينشر رسالة غسل اليدين والابتعاد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال: "إنها سيئة ، لكنني بخير."

"لم يكن لدي أي أعراض ، هذا خطير. حان الوقت للتفكير في غسل يديك والإبعاد الاجتماعي ".

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وقال: "الشفافية هي على الأرجح أفضل شيء الآن".

"إذا كنت تشعر بالمرض أو تعتقد أنه يجب إجراء اختبار لك ، فافعل شيئًا حيال ذلك. نحن نعيش في عالم منقسم ولكن الآن هو وقت التضامن والتفكير".

وتمت مشاهدة الرسالة من قبل متابعيه البالغ عددهم 2.2 مليون شخص تقريبًا 20 مليون مرة.

في الأسبوع الماضي ، تم تصوير إلبا إلى جانب Sophie Gregoire Trudeau ، التي تحمل أيضاً للفيروس.

وإلبا هو ثاني شخصية شهيرة في هوليوود تعلن إصابتها بالفيروس بعدما أعلن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إصابتهما الأسبوع الماضي.