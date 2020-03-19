ثاني أشهر شخصية في هوليوود يعلن اصابته بالفيروس عبر مقطع فيديو

ثاني شخصية شهيرة في هوليوود يعلن اصابته بالفيروس عبر مقطع فيديو
وقال إلبا (47 عاما) إنه لم يظهر عليه أي علامات للفيروس لكنه كان في حالة عزل ذاتي منذ يوم الجمعة بعد اتصاله بشخص كان يحمل الفيروس.
وقال: "إنها سيئة ، لكنني بخير."
"لم يكن لدي أي أعراض ، هذا خطير. حان الوقت للتفكير في غسل يديك والإبعاد الاجتماعي ".
وقال: "الشفافية هي على الأرجح أفضل شيء الآن".
"إذا كنت تشعر بالمرض أو تعتقد أنه يجب إجراء اختبار لك ، فافعل شيئًا حيال ذلك. نحن نعيش في عالم منقسم ولكن الآن هو وقت التضامن والتفكير".
وتمت مشاهدة الرسالة من قبل متابعيه البالغ عددهم 2.2 مليون شخص تقريبًا 20 مليون مرة.
في الأسبوع الماضي ، تم تصوير إلبا إلى جانب Sophie Gregoire Trudeau ، التي تحمل أيضاً للفيروس.
وإلبا هو ثاني شخصية شهيرة في هوليوود تعلن إصابتها بالفيروس بعدما أعلن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إصابتهما الأسبوع الماضي.
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