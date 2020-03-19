علي ناجي/ باريس أعلن وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير، عن تسجيل وزارته 4095 غرامة بحق الذين لم يمتثلو لقواعد حظر التجوال الذي فرضته الحكومة في فرنسا. وقال الوزير في لقاء متلفز تابعته "الخليج 365" ان "تم تقديم نصائح وارشادات لنحو 70 شخص بما يتعلق بالحظر التجوال وسبب الخروج"، مضيفاً ان" صباح امس ، تم إعداد 4095 غرامة". Advertisements وشدد كاستانير على أن "تكون الغرامة رادعة" . وأشار الوزير إلى أنها "مسألة إنقاذ الأرواح ، وأرواح أقاربها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الفرنسية: سجلنا 4095 غرامة مالية لعدم الامتثال لقواعد حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.