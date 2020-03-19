اصابة مسؤول القسم الصحي في قيادة شرطة النجف بكورونا

افاد مصدر في دائرة صحة النجف، الخميس، بأن مسؤول القسم الصحي في قيادة شرطة النجف اصيب بفايروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسؤول القسم الصحي في قيادة شرطة النجف اصيب بفايروس كورونا"، مبينا ان "العدوى جاءت من زوجته التي كانت مشخصة كمصابة بالفايروس".

واضاف المصدر ان "المسؤول الان في العزل الصحي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.