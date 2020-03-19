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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستراليا تمنع غير المقيمين من دخول أراضيها لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، منعا غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد، وذلك في إطار تعزيز إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى البلاد".
ونوه بأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، بالتوقيت المحلي.
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