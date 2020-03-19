اخبار العالم

الجزائر تعلن ارتفاع شفاء 32 من مصابي كورونا و7 وفيات

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تعلن ارتفاع شفاء 32 من مصابي كورونا و7 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الجزائر تعلن ارتفاع شفاء 32 من مصابي كورونا و7 وفيات

متابعات_الخليج 365

أعلنت الجزائر، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 75، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات.

 

Advertisements

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية شفاء 32 حالة من الفيروس.

 

وأشارت الوزارة إلى أن البليدة على رأس قائمة الولايات بـ51 إصابة، وتم تسجيل 9 إصابات في العاصمة، 4 في تيزي وزو، 3 في سكيكدة، وإصابة واحدة في كل من المدية وبجاية وسوق أهراس البويرة وبرج بوعريريج بومرداس وعنابة وأدرار.

 

وكان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون قد أعلن أن حكومته حظرت الاحتجاجات في الشوارع بسبب فيروس كورونا.ح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تعلن ارتفاع شفاء 32 من مصابي كورونا و7 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا