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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مشروع قانون مكافحة فيروس كورونا الجديد، وفق ما أعلن بيان للبيت الأبيض.
وفي وقت سابق قرر ترامب تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، وسنّ قانونا يتيح للحكومة تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.
وأشار ترامب إلى أنه سيتم إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك، أكثر المناطق تأثرا بالفيروس لمساعدة المتضررين بالعدوى.
وأعلن أنه سيتم نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي، وفقا لوكالة رويترز.
وأغلقت الولايات المتحدة الحدود البرية مع كندا مؤقتا أمام التنقلات غير الأساسية، جراء تفشي الفيروس "كوفيد 19".
وتعد ولاية واشنطن الأكثر تضررا بين الولايات الأمريكية كلها من كورونا، وتقع عند الحدود مع كندا، وسجلت فيها نصف الوفيات في البلاد تقريبا، مع 55 حالة من أصل 115 شخصا.
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