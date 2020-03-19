شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تغلق 40 محطة مترو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلقت العاصمة البريطانية لندن 40 محطة؛ كإجراء احترازي للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وذلك حسبما كشفت وسائل إعلام، وورد في نبأ عاجل أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.



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