هـام من الصحة العالمية : لا تستخدموا هذه الأدوية مع كورونا .. «نص التحذير»

حذرت منظمة الصحة العالمية، من استعمال بعض الأدوية، التي تستخدم دون وصفة طبية للعلاج، مع توسع انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19).

وأوضحت المنظمة العالمية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "أنه لا توجد حاليا أية أدوية معتمدة من قبلها لعلاج كوفيد 19"، كما "نصحت بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين".

وشددت منظمة الصحة العالمية، على "ضرورة طلب الرعاية الطبية إذا كانت لدى أي مصاب أعراض تتوافق مع COVID-19".