قال وزير التموين المصري، في مقابلة على شاشات التلفزيون الحكومي أمس الأربعاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى 17 مارس، يكفي لتغطية حاجات الاستهلاك في البلاد لمدة ثلاثة أشهر ونصف.
ومع إقبال كبير على شراء السلع الغذائية في مصر وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، قال علي مصيلحي، إن البلاد تنتظر موسم حصاد محصولها المحلي من القمح في أبريل نيسان والذي تتوقع الحكومة أن يبلغ 3.6 مليون طن، وفقا لرويترز.
وقال الوزير، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر، بالإضافة إلى المحصول الجديد، سيكون كافيا لتغطية حاجات الاستهلاك حتى نهاية العام.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 210 حالات.
وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا في مصر ست حالات حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موجة الإقبال الكبيرة على شراء المنتجات الغذائية .. أنباء سارة من وزير التموين للمصريين بشأن سلعة إستراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.