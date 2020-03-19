بعد موجة الإقبال الكبيرة على شراء المنتجات الغذائية .. أنباء سارة من وزير التموين للمصريين بشأن سلعة إستراتيجية

قال وزير التموين المصري، في مقابلة على شاشات التلفزيون الحكومي أمس الأربعاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى 17 مارس، يكفي لتغطية حاجات الاستهلاك في البلاد لمدة ثلاثة أشهر ونصف.

ومع إقبال كبير على شراء السلع الغذائية في مصر وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، قال علي مصيلحي، إن البلاد تنتظر موسم حصاد محصولها المحلي من القمح في أبريل نيسان والذي تتوقع الحكومة أن يبلغ 3.6 مليون طن، وفقا لرويترز.

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وقال الوزير، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر، بالإضافة إلى المحصول الجديد، سيكون كافيا لتغطية حاجات الاستهلاك حتى نهاية العام.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 210 حالات.

وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا في مصر ست حالات حتى الآن.