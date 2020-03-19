الإمارات .. وقف تصاريح العمل بدءًا من اليوم

أعلنت دولة الإمارات وقف إصدار جميع أنواع تصاريح العمل من خارج الدولة، بما في ذلك لفئة العمالة المساعدة، بدءا من اليوم الخميس، لمواجهة انتشار"كورونا" وفقا لروسيا اليوم.

وقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل، بما فيها فئة العمالة المساعدة، ابتداء من اليوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض اكسبو 2020"​​​.

فيما قررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم، وحتى أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت الثلاثاء، عن كشف 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في الإمارات 117 حالة.