مستشار وزير الصحة: أكثر ما يحتاجه لبنان هو معدّات الحماية الشخصية

أعلن مستشار وزير الصحة إدمون عبود في حديث صحفي أنّ "أكثر ما يحتاجه لبنان في الدرجة الأولى هي الـPPE (Personal Protective Equipment) أو معدّات الحماية الشخصية، وهي تتألّف من كمّامات من نوع N95 والتي تحمي بنسبة 95 في المئة، ومن النظارات الواقية، ومن الأثواب المخصّصة (Protective gowns)، وقفازات من كلّ المقاسات". وأوضح أنّ "استهلاك هذه المعدّات عالٍ جداً لأنّه يتمّ رميها فور خروج الممرضة أو الطبيب من غرفة المصاب".

أمّا بالنسبة لماكينات ​التنفس​ الإصطناعي، فأشار عبود أنّها تأتي في الدرجة الثانية لِما يحتاجه لبنان، قائلاً: "نحتاج إلى الـ"Mechanical Ventilators" أو ماكينات التنفس الإصطناعي، إلّا أنّ الكمية المتوافرة مقبولة حالياً، فلدينا حوالى 1000 ماكينة موجودة وموزّعة بين ​المستشفيات​ الخاصّة وتلك الحكومية، سيخصّص قسمٌ منها لمرضى "​كورونا​"، لافتاً إلى "أننا إذا احتجنا لعددٍ أكبر، فسنستخدم تلك غير المخصّصة للمصابين بالفيروس".

وأعلن عبّود أنّه "سيتمّ إجراء مناقصات شفافة لشراء نحو 200 ماكينة على الأقلّ، مُستعينين بالقرض المحرّر من البنك الدولي". ورأى أنّ "الإجراءات التي اتّخذتها ​وزارة الصحة​ العامة تمنع من تَسارع عدد المصابين ما يُبعدنا عن الإنتقال إلى المرحلة الخطرة، التي تشبه النموذج الإيطالي على سبيل المثال"، آملاً عدم الوصول إلى هذه الحالة".

