وزير الخارجية:نحن بحاجة للكثير من المعدّات الطبية والصين ستقدم لنا هدية ثانية

لفت وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي في حديث صحفي إلى "أنّنا بحاجة للكثير من المعدّات الطبية، واللائحة الطبية تُطلب كاملة بانتظار ما يمكن أن تقدّمه كلّ دولة".

وكشف أنّه يقوم بالإتّصالات "منذ يوم الجمعة الفائت مع كلّ الدول والسفارات والمنظمات الدولية والإقليمية، طالباً منهم المساعدة. كذلك، كلّف سفراء ​لبنان​ في الخارج، التواصل مع حكومات البلد التي يقيمون فيه، لتقديم ما يمكن من ​مساعدات​ للبنان". وأعلن عن "هدية ثانية ستقدّمها ​الصين​، ونحن بانتظار انتهاء الإجراءات اللازمة لتسلّمها".