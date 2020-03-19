حواط: البلديات هي اللاعب الأساس الآن لمواجهة خطر كورونا

شدّد عضو كتلة "​الجمهورية​ القوي" النائب ​زياد حواط​ في حديث صحفي على ضرورة الإفراج عن عائدات ​البلديات​ من الصندوق البلدي المستقل، "لأنّ البلديات هي اللاعب الأساس الآن لمواجهة خطر ​كورونا​".

وأكّد حواط أنّ "جبيل ملتزمة"، لافتاً الى أن لا خروقات لقرار التعبئة العامة، إن على صعيد الأسواق والمؤسسات وإن على مستوى الجبيليين الذين يُلازمون منازلهم.