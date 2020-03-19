حواط: البلديات هي اللاعب الأساس الآن لمواجهة خطر كورونا

شدّد عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب زياد حواط في حديث صحفي على ضرورة الإفراج عن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، "لأنّ البلديات هي اللاعب الأساس الآن لمواجهة خطر كورونا".
وأكّد حواط أنّ "جبيل ملتزمة"، لافتاً الى أن لا خروقات لقرار التعبئة العامة، إن على صعيد الأسواق والمؤسسات وإن على مستوى الجبيليين الذين يُلازمون منازلهم.
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