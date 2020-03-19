أبي رميا: أزمة كورونا أكّدت ضرورة اللامركزية الإدارية

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا في حديث صحفي انه سُجّلت في اليومين الأخيرين إصابات جديدة بفيروس Covid-19 في مدينة جبيل، ليبلغ عدد المصابين في القضاء 25 شخصاً (توفي 2 منهم)، 13 منهم من أبناء جبيل، والبقية من الساكنين أو العاملين في القضاء،
ولفت أبي رميا إلى انّ "أزمة كورونا" أكّدت 3 ضرورات: اللامركزية الإدارية، التعاطي المسؤول من قبل المعنيين والمسؤولين وتخطي الإعتبارات الضيقة والفئوية، والتضامن العفوي بين فئات المجتمع.
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