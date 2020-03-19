أبي رميا: أزمة كورونا أكّدت ضرورة اللامركزية الإدارية

كشف عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في حديث صحفي انه سُجّلت في اليومين الأخيرين إصابات جديدة بفيروس Covid-19 في ​مدينة جبيل​، ليبلغ عدد المصابين في ​القضاء​ 25 شخصاً (توفي 2 منهم)، 13 منهم من أبناء جبيل، والبقية من الساكنين أو العاملين في القضاء،

ولفت أبي رميا إلى انّ "أزمة ​كورونا​" أكّدت 3 ضرورات: اللامركزية الإدارية، التعاطي المسؤول من قبل المعنيين والمسؤولين وتخطي الإعتبارات الضيقة والفئوية، والتضامن العفوي بين فئات المجتمع.