نقيب الصيارفة: ملتزمون بتعميم مصرف لبنان لكن لا مفرّ من الخروقات

أشار نقيب الصيارفة محمود مراد لـ"الجمهورية" إلى انّ "الصيارفة ملتزمون بتعميم ​مصرف لبنان​ بنسبة 70 الى 80 في المئة، لكن لا مفرّ من الخروقات التي يمكن ان تحصل".

وحول عدم توافر ​الدولار​ات لدى الصيارفة، قال: "انّ الزبائن يُحجمون عن بيع الدولار بسعر الصرف المحدّد عند 2000 ليرة ولا يريدون تقبّل هذا السعر".

في المقابل، أكّد انّ نسبة الطلب على الدولار من قِبل التجّار والشركات كبيرة، بسبب ​الأزمة​ التي تسبّب بها الحديث عن إقفال ​المصارف​ او عدم إقفالها، مما أربك السوق ورفع الطلب على الدولار وأدّى في النتيجة الى تزايد النقص الحاصل.