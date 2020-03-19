نقيب الصيارفة: ملتزمون بتعميم مصرف لبنان لكن لا مفرّ من الخروقات

أشار نقيب الصيارفة محمود مراد لـ"الجمهورية" إلى انّ "الصيارفة ملتزمون بتعميم مصرف لبنان بنسبة 70 الى 80 في المئة، لكن لا مفرّ من الخروقات التي يمكن ان تحصل".
وحول عدم توافر الدولارات لدى الصيارفة، قال: "انّ الزبائن يُحجمون عن بيع الدولار بسعر الصرف المحدّد عند 2000 ليرة ولا يريدون تقبّل هذا السعر".
في المقابل، أكّد انّ نسبة الطلب على الدولار من قِبل التجّار والشركات كبيرة، بسبب الأزمة التي تسبّب بها الحديث عن إقفال المصارف او عدم إقفالها، مما أربك السوق ورفع الطلب على الدولار وأدّى في النتيجة الى تزايد النقص الحاصل.
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