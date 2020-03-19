عبود:قانون الكابيتل كونترول لا يفرض على المصارف شفافية بالنسبة للفوائد

تساءل الوزير السابق ​فادي عبود​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "هل سيتم التصويت على قانون الكابيتل كونترول على طريقة صدّق هل سيحكم المواطن على النائب الذي سيصوت على قانون سيلغي فعلياً قانون النقد والتسليف وسيمنع تسديد ​القروض​ التجارية ب​الليرة​"، مضيفا: "هو قانون لا يفرض على ​المصارف​ شفافية بالنسبة للفوائد وطريقة احتسابها والBRRوال value date والتفنغات المعروفة".

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