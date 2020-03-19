مصادر "الجمهورية": إقرار مشروع "الكابيتال كونترول" امر ضروري وملح

رأت مصادر وزارية معنيّة بالشأن المالي لـ"الجمهورية" إلى ان "إقرار مشروع "الكابيتال كونترول"، امر ضروري وملح في هذه الفترة. وهذا ما قد يقرّره ​مجلس الوزراء​ في جلسته اليوم.

ولفتت المصادر، الى انّ "هذا المشروع هو من حيث المبدأ أهون الشرور التي لا بدّ من اعتمادها، ولم يكن وارداً اللجوء اليه لولا بعض الظروف الاقتصادية والمالية التي استُجدت خلال الاشهر الماضية. وهو في اي حال تدبير موقت تنتهي مفاعيله حتماً مع انتهاء الازمة التي يعاني منها البلد في هذه الفترة".

وحول ما يُحكى عن انّ موضوع "الهيركات" مدرجٌ على بساط البحث، لفتت المصادر الوزارية إلى ان "هذا الامر ليس مطروحاً على الإطلاق، بل لا مجال للسير به، لأنّ عواقب مثل هذا الإجراء قد تكون وخيمة جداً، وتهدّد استقرار البلد بشكل عام".