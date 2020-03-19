مصادر صحية للجمهورية: لم نبلغ مرحلة الخطر الشديد والمهمة ليست سهلة

لفتت مصادر صحية رسمية في حديث لـ"الجمهورية" إلى انه "حتى الآن، وعلى رغم من تزايد اعداد الحالات في ​لبنان​، نستطيع ان نقول اننا لم نبلغ مرحلة الخطر الشديد، والمهمة ليست سهلة، لكنّ فرص النّجاح فيها ممكنة، وذلك عبر الجهود المضاعفة التي تبذلها الأطقم الصحيّة، التي تخوض هذه المعركة، والوزارة في ذروة حضورها معها، وكذلك بالاعتماد على وعي اللبنانيين واستجابتهم الكليّة للإجراءات، واتباع الارشادات، والتقيّد الكامل بالتدابير الوقائية التي تفرضها التعبئة العامة الصحيّة وعلى وجه الخصوص الإلتزام بالمنازل والحد من التنقل والاختلاط".

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