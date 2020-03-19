الصحة الإسباينة أعلنت إرتفاع عدد المصابين بكورونا الى 13 ألفا و716

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 13 ألفا و716 شخصا، موضحة أن عدد الوفيات ارتفع من 525 شخصا إلى 598 خلال 24 ساعة.
وأوضح رئيس مركز التنسيق والتنبيه للطوارئ الصحية فرناندو سيمون أن معدل الإصابات الجديدة تباطأ في الآونة الأخيرة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد أسفر الفيروس حتى الآن عن إصابة أكثر من 200 ألف شخص وأكثر من ثمانية آلاف حالة وفاة على مستوى العالم. وبعد إيطاليا، تعد إسبانيا الدولة الأكثر تضرراً حاليا في أوروبا من جائحة فيروس كورونا. وتعد العاصمة مدريد، المنطقة الأكثر تضررا في إسبانيا حيث تم تأكيد 5637 حالة إصابة و390 وفاة.
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