الصحة الإسباينة أعلنت إرتفاع عدد المصابين بكورونا الى 13 ألفا و716

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19) إلى 13 ألفا و716 شخصا، موضحة أن عدد الوفيات ارتفع من 525 شخصا إلى 598 خلال 24 ساعة.

وأوضح رئيس مركز التنسيق والتنبيه للطوارئ الصحية فرناندو سيمون أن معدل الإصابات ​الجديدة​ تباطأ في الآونة الأخيرة.

وبحسب ​منظمة الصحة العالمية​ فقد أسفر الفيروس حتى الآن عن إصابة أكثر من 200 ألف شخص وأكثر من ثمانية آلاف حالة وفاة على مستوى العالم. وبعد ​إيطاليا​، تعد ​إسبانيا​ ​الدولة​ الأكثر تضرراً حاليا في ​أوروبا​ من جائحة فيروس كورونا. وتعد العاصمة ​مدريد​، المنطقة الأكثر تضررا في إسبانيا حيث تم تأكيد 5637 حالة إصابة و390 وفاة.