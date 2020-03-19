سلطات الإمارات تعلن وقف إصدار جميع أنواع تصاريح العمل من خارج الدولة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية وقف إصدار جميع أنواع تصاريح العمل من خارج الدولة، بما في ذلك لفئة العمالة المساعدة، بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض اكسبو 2020"، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
فيما قررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم، وحتى أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية، بسبب انتشار فيروس "كورونا".
وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت الثلاثاء، عن كشف 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في الإمارات 117 حالة.
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