سلطات الإمارات تعلن وقف إصدار جميع أنواع تصاريح العمل من خارج الدولة

أعلنت وزارة الموارد البشرية و​التوطين​ ​الإمارات​ية وقف إصدار جميع أنواع تصاريح العمل من خارج ​الدولة​، بما في ذلك لفئة العمالة المساعدة، بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض اكسبو 2020"​، وذلك لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​.

فيما قررت ​وزارة الخارجية​ والتعاون الدولي الإماراتية، تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم، وحتى أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وكانت ​وزارة الصحة​ الإماراتية قد أعلنت الثلاثاء، عن كشف 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي عدد ​حالات​ الإصابة المسجلة في الإمارات 117 حالة.