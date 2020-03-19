إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري بفيروس كورونا

ذكر بيان صادر عن رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري أن "التحاليل أكدت إصابته ب​فيروس كورونا​.

واشار البيان الى أنه "لم تظهر عليه أعراض شديدة، لكنه يشعر بالإعياء وهو في حجر صحي بمنزله"، لافتا الى أن"تحليلا أوليا كان قد نفى إصابة الكولومبري لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية".

هذا وكان الرئيس البرازيلي ​جاير بولسونارو​، إن الفحص الجديد الذي خضع له أثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

واشار بولسونارو في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "الفحص الجديد الذي خضعت له أثبت عدم إصابتي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)".