تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا في جامايكا وكوستاريكا

أعلن رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مبينا أن الوفاة تعود لرجل عمره 79 عاما ثبتت إصابته بالفيروس، مشيرا الى أنه يوجد 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
وفي كوستاريكا، أعلنت وزيرة الصحة أن أول شخص توفي بسبب الفيروس هو رجل عمره 87 عاما، مشيرة الى أنه يوجد حاليا 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
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