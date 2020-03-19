تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا في جامايكا وكوستاريكا

أعلن رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19)، مبينا أن الوفاة تعود لرجل عمره 79 عاما ثبتت إصابته بالفيروس، مشيرا الى أنه يوجد 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وفي ​كوستاريكا​، أعلنت وزيرة الصحة أن أول شخص توفي بسبب الفيروس هو رجل عمره 87 عاما، مشيرة الى أنه يوجد حاليا 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.