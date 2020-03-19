أعلن رئيس السلفادور، نجيب بوكيله، أن التحاليل الطبية أثبت إصابة شخص بفيروس "كوفيد-19"، مضيفا أن المصاب دخل البلاد بطريقة غير شرعية وزار إيطاليا مؤخرا، مشيرا الى أنه تم إجراء 59 اختبارا طبيا حتى الآن، وتبين حسب الاختبارات أن شخصين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.
بدورها أعلنت نائب رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريلو، عن إصابة مواطن كان قد وصل من بنما يوم 15 الشهر الحالي، موضحة أن هذا الشخص أصيب بالفيروس في بنما، وبعد عودته إلى نيكاراغوا بدت عليه أعراض الإصابة، وقد أثبتت التحاليل في وقت لاحق إصابته.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات السلفادور ونيكاراغوا تعلنان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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