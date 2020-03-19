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سلطات السلفادور ونيكاراغوا تعلنان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا

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أعلن رئيس ​السلفادور​، نجيب بوكيله، أن التحاليل الطبية أثبت إصابة شخص بفيروس "كوفيد-19"، مضيفا أن المصاب دخل البلاد بطريقة غير شرعية وزار ​إيطاليا​ مؤخرا، مشيرا الى أنه تم إجراء 59 اختبارا طبيا حتى الآن، وتبين حسب الاختبارات أن شخصين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.

بدورها أعلنت نائب ​رئيس نيكاراغوا​، روزاريو موريلو، عن إصابة مواطن كان قد وصل من بنما يوم 15 الشهر الحالي، موضحة أن هذا الشخص أصيب بالفيروس في بنما، وبعد عودته إلى نيكاراغوا بدت عليه أعراض الإصابة، وقد أثبتت التحاليل في وقت لاحق إصابته.

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