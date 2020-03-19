8 ساعات هواء.. خطة القنوات التعليمية لتعويض غياب المدرسة (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى الحوار - أسامة علي:

كشف عبد القادر أحمد، رئيس القنوات التعليمية، عن تفاصيل خطة تشغيل القنوات التعليمية المتخصصة، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

وأكد عبد القادر، خلال حواره مع الخليج 365، أن هناك سعي لتصبح القنوات التعليمية بديلاً للمدرسة.

وإلى نص الحوار:

كيف جاءت فكرة إنشاء قناة تعليمية جديدة؟

الأربعاء الماضي، قبل قرارالرئيس بـ3 أيام، تقدمت بطلب إلى أسامة بهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، لتعديل خريطة البرامج التعليمية لتغطية أكبر عدد من المراحل التعليمية، وعقب صدور القرار، فوجئنا بقرار حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالموافقة على إضافة تردد آخر لقناة تعليمية جديدة.

وأصبح لدينا قناتين تعليميتن، تخصص القناة التعليمية الجديد بتردد 12380 أفقي، لتغطية المراحل التعليمية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، عربي ولغات، بينما تردد القناة القديمة بتردد 11747 رأسي، لتغطية مناهج المراحل الثانوية الثلاث "لغات وعربي"، إضافة إلى بعض برامج التعلميم الفني.

كيف تم تجهيز القناة التعليمية الجديدة؟

بمجرد الحصول على تردد القناة الجديدة، عقد اجتماع فوري مع قيادات القنوات المتخصصة، ونجحنا في تجهيز استوديو للقناة التعليمية الجديدة بالتعاون مع النيل سات والبرمج الإذاعية والمخرجين، كما تم عمل خريطة كاملة في القناة في غضون 4 ساعات، واستطعنا في اليوم الثاني لظهور القناة "طلعنا على الهواء مباشرة".

هل للتعليم الفني نصيب في برامج القنوات التعليمية؟

تم تخصيص ساعتين يوميا على القناة القديمة لبعض التخصصات في التعليم الفني بأقسام (تجاري، صناعي، زراعي...)، كما تدرس الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنشاء قناة متخصصة في التعليم الفني، فلا يكفيها ساعتين فقط، نظرًا لكثرة تشعبها، وننتظر موافقة وزارة التعليم .

هل هناك خطة لنشر المحتوى بصورة أكبر؟

جاري التنسيق، لنشر المواد التعلمية المذاعة على القنوات التعليمية، على موقعي ماسبيرو وأخبار مصر التابعين لماسبيرو، وإجراء بث مباشر قريبًا.

هل هناك إمكانية لتلقي أسئلة الطلاب أو استفساراتهم؟

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يتم بث 8 ساعات على الهواء مباشرة، ليتمكن الطلاب من التواصل وتحقيق التفاعل مع المعلم عبر الهاتف.

كيف يتم اختيار المعلمين الذي يقومون بالشرح على القنوات؟

المعيار الأساسي، لقبول المعلمين للتدريس بالقنوات التعليمية، الحصول على موافقة من مستشار المادة بالوزارة، ومن ثم إجراء اختبار أمام الكاميرا، لأن أعلب المتقدمين لديهم رهبه من الوقوف أمام الكاميرا.

هل يتقاضي المعلمون أجر؟

كان في السابق يحصل كل معلم على أجر يومي بمبلغ 110 جنيه في الحلقة والواحدة، ولكن حاليًا جميع العاملين بالقناة بما فيهم المعلمين يعملون مجانًا.

كم عدد المعلمين المتعاقدين مع القناة التعليمية؟

لدينا 300 معلم بجميع التخصصات.

هل هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم؟

اتفقنا خلال لقاء مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بالدفع بعدد من المعلمين الجدد للانضمام للقناة، تضم جميع التخصصات.

هل هناك أفكار لتطوير القنوات؟

نسعى دائمًا للتطوير، ونبحث تفعيل صفحات للقنوات عبر السوشيال ميديا، لبث المادة التعليمية، وكذا استقبال مقترحات من أولياء، فعلى سبيل المثال تلقينا اقتراح من أولياء الأمور بشرح مواد علمي لطلاب الثانوية العامة باللغة الفرنسية .

أخيرًا، ما هي معدلات نسب المشاهدة للقناة التعلمية؟

نحتل رقم واحد بين القنوات المتخصصة في نسب مشاهدة، بشهادة مركز البث وقيادات ماسبير، خاصة في فترة التي تسبق امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والاعدادية بنحو 3 أشهر، لأنها تستهدف شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور. ​