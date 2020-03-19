خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 7 وفيات بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول 19 آذار/مارس (د ب أ)

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 7 وفيات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس هناك إلى 91 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة في كوريا الجنوبية أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 152 إصابة بالفيروس ، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8565 حالة.

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وذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وغادرت الحجر الصحي بلغ 1947 .

وعاد بذلك معدل الإصابة ليتجاوز حاجز الـ 100 حالة مرة أخرى، بعد أن شهد تراجعا خلال الأيام الماضية.

وكانت البلاد قد سجلت يوم الاثنين الماضي أقل معدل زيادة يومي في حالات الإصابة خلال ثلاثة أسابيع، عند 74 إصابة.