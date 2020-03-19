ترامب يوقع مشروع قانون مكافحة كورونا بمنح مساعدات لمن تضرروا بسبب الفيروس

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، يوقع مشروع قانون مكافحة فيروس كورونا، " قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات" الذى يمنح مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة،

وبطاقات التموين، وسيمدد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.



وذكر موقع "سي إن إن"، اليوم الخميس "وقع دونالد ترامب على قانون خاص بكورونا والذي يتضمن حزمة إغاثية تتضمن الاختبار المجاني لفيروس كورونا، وإجازة طارئة مدفوعة".



وكان مجلس الشيوخ الأمريكى، قد وافق مساء الأربعاء على إجراءات طارئة لتخفيف الألم المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة، ويمنح القانون الجديد المسمى بـ" قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة،

وبطاقات التموين، وسيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.وكان موقع "ماركت إنسايدر" الأمريكى قال فى وقت سابق أنه يتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب القانون الجديد خلال الأسبوع الحالى، وذلك بالتزامن مع ضغط البيت الأبيض للحصول على تريليون دولار إضافى لدعم الاقتصاد.قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إن ولايته ستستقبل سفينة طبية في شكل مستشفى، بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا المستجد.وأوضح كومو للصحفيين أنه تواصل مع ترامب أمس بشأن هذا الموضوع، موضحا أنه "خطوة غير عادية، إنه مستشفى عائم حرفيا مما سيضيف طاقة، ويحتوي على حوالي 1000 غرفة. ومزود بغرف عمليات".وقال كومو إن الرئيس ترامب "يتخذ ترتيبات" لإرسال سفينة أخرى هي "يو إس إن إس كومفورت" إلى العاصمة المالية الأميركية، التي تعتبر من أكثر الولايات الأميركية تضررا من الوباء.وكانت الولاية قد اتخذت عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس من بينها منع التجمعات وإغلاق محال.وأعلن الرئيس الأمريكى تفعيل قانون الدفاع الوطنى أيضا فى الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كرونا، وقال الرئيس الأمريكى إنه سيفعل قانون الدفاع الوطنى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى وصلت إلى نحو 170 دولة وأصابت أكثر من 208 آلاف شخص حول العالم، متابعا: دوما يكون العدو غير المرئى هو الأخطر على الإطلاق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" عدوا لا يمكن رؤيته، مستطردا: سنهزم عدونا غير المرئى فى أسرع وقت ونحقق تقدما بهذا الشأن، وسنهزم هذا العدو الذى لا نراه، وسنحقق نصرا كاملا.