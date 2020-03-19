كوريا الجنوبية تسجل 152 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 7 وفيات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس إلى 91 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضاً تسجيل 152 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8565 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وغادرت الحجر الصحي بلغ 1947.