منظمة الصحة: كورونا يمثّل تهديداً غير مسبوق للبشرية

وصف مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بأنّه «عدو للبشرية».

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في مقر المنظمة في جنيف، إنّ «هذا الفيروس يمثّل تهديداً غير مسبوق. ولكنّه يمنح أيضاً فرصة غير مسبوقة لكي نحتشد ضدّ عدو مشترك، عدو للبشرية».

وتتابع المنظمة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، المرض منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في الصين. وتقدم المعلومات حول الرباء وتزود الدول بالإرشادات الضرورية للتعامل مع الفيروس.

وأشار مدير المنظمة إلى أنّها "تبلغت بأكثر من 200 ألف إصابة وأكثر من 8 آلاف شخص فقدوا حياتهم"، لافتاً إلى أنّ أكثر من 80% من الإصابات سجّلت في أوروبا وغرب المحيط الهادئ.

وصنفت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 على أنّه وباء في 11 مارس الجاري، ما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

وأضاف أدهانوم غيبرييسوس أنّ منظمته "تتباحث كل يوم مع وزراء صحة ورؤساء دول ومع العاملين في مجال الرعاية الصحية (...) من أجل مساعدتهم على الاستعداد وتحديد الأولويات بما يتناسب ووضعهم الخاص".

واعتبر أنّ إجراءات العزل المجتمعي لا تكفي.

ودعا مدير المنظمة قارة أفريقيا إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل بالفيروس، مشيرا إلى أن القارة يفترض أن تستعد "للأسوأ".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن "النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لأفريقيا هي الاستعداد للأسوأ والاستعداد منذ الآن".

وكانت المنظمة أطلقت صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة كوفيد-19، بهدف تلقي مساهمات من شركات ومؤسسات أو حتى من أفراد. وإلى اليوم، حصلت على 43 مليون دولار.

وكانت طلبت، في بداية فبراير الماضي، مبلغ 675 مليون دولار لمكافحة الوباء.