شكرا لقرائتكم خبر عن بؤرة جديدة للتفشي كورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 152 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 8565 إصابة.
وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أقل من مئة حالة عدوى جديدة على مدى الأيام الأربعة الماضية.
وهناك 97 من حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سول وقالت المراكز إن إصابة ما لا يقل عن 74 من نزلاء دار لرعاية المسنين بالفيروس تأكدت هذا الأسبوع.
ولم تحدد المراكز عدد الحالات الجديدة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بدار المسنين.
ودفع التفشي الجديد مسؤولي دايجو لبدء حملة مكثفة للفحص في كل دور رعاية المسنين الأخرى والتي يوجد بها أكثر من 33 ألف شخص.
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