أعلنت السلطات الصحية في الصين، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوم الأربعاء.
وأوضحت انه لم تسجل سوى 34 حالة جميعها قادمة من خارج البلاد، وأظهرت الأرقام أن التفشي تحت السيطرة في ووهان "بؤرة تفشي المرض"، ومقاطعة هوبي المحيطة بها، لافتة إلى انه "تم تسجيل 8 حالات وفاة - جميعهم في هوبي - ليرتفع العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 3245".
وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8961 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الصين: لم يتم تسجيل أي إصابة محلية بفيروس كورونا أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.