سلطات الصين: لم يتم تسجيل أي إصابة محلية بفيروس كورونا أمس

أعلنت السلطات الصحية في ​الصين​، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة محلية ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19) يوم الأربعاء.

وأوضحت انه لم تسجل سوى 34 حالة جميعها قادمة من خارج البلاد، وأظهرت الأرقام أن التفشي تحت السيطرة في ​ووهان​ "بؤرة تفشي المرض"، ومقاطعة هوبي المحيطة بها، لافتة إلى انه "تم تسجيل 8 ​حالات​ وفاة - جميعهم في هوبي - ليرتفع العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 3245".

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8961 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.