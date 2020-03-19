ماكرون يطالب دول منطقة اليورو بمزيد من التضامن المالي لمكافحة تداعيات كورونا

رحّب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ببرنامج الدعم الاقتصادي الذي أطلقه ​المصرف المركزي​ الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو للحدّ من التداعيات الاقتصادية ل​فيروس كورونا​، مطالباً دول منطقة ​اليورو​ بملاقاة هذه المساعدة الاستثنائية بالمزيد من "التضامن المالي والتدابير الموازنية".

وقال ماكرون في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "كل الدعم للتدابير الاستثنائية التي اتّخذها المصرف المركزي الأوروبي هذا المساء. من واجبنا نحن، الدول الأوروبية، أن نكون على الموعد من خلال تدابير موازنية وتضامن مالي أكبر في منطقة اليورو. إن شعوبنا واقتصاداتنا بحاجة لذلك".